Tav: Salvini, tireremo dritti come treni

(ANSA) - MILANO, 08 DIC - "Sulla Tav tireremo dritti come treni": lo ha assicurato il ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini durante un punto stampa al quartiere Gratosoglio di Milano. "Abbiamo una riunione settimana prossima, il 13, e sarà italo-francese - ha spiegato - interverrà il ministro francese, ci sarò io e un commissario europeo". "Supereremo i professionisti del 'no'", ha concluso Salvini sottolineando che "se ascoltassimo i signori del 'no' non faremo nulla". (ANSA).