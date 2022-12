Teatro: in scena il nuovo galà dei Germana Erba's Talents

(ANSA) - TORINO, 07 DIC - In scena martedì 20 dicembre, alle ore 20,45, al Teatro Alfieri di Torino il nuovo galà organizzato dai Germana Erba's Talents (G.E.T.), dedicato alle arti performative. Una serata di musical, danza e teatro con l'incasso devoluto a favore delle borse di studio per i nuovi talenti della scuola.

In scena 140 giovani artisti, attualmente al quinto anno di studi presso il Liceo Germana Erba di Torino. Lo spettacolo è firmato dai coreografi Antonio Della Monica, Niurka De Saa, Marisa Milanese, Gianni Mancini e Maria Elena Fernandez, dai registi Luciano Caratto, Simone Moretto, Federico Tolardo, Elia Tedesco e dai vocal coach Simone Gullì e Gabriele Bolletta.

G.E.T. è un progetto formativo composto da lavoratori dello spettacolo, professionisti del settore ed ex allievi e presenta un ricco palinsesto di collaborazioni e di manifestazioni aperte ad ogni tipo di pubblico e contesto, anche a sostegno delle borse di studio per le ragazze e i ragazzi che hanno più necessità e merito.

Il Liceo Germana Erba è un Istituto di eccellenza, in oltre venticinque anni di attività ha diplomato oltre 800 allievi. Tra questi, Federico Bonelli primo ballerino dal 2003 al 2022 al Royal Ballet e direttore artistico del Northern Ballet, Leonardo Cecchi attore e cantante di fama internazionale, amatissimo per il ruolo del protagonista Alex nella serie TV "Alex & Co" e Haroun Fall, attore impegnato anche sul fronte dell'attivismo che, dopo diversi ruoli teatrali ha ottenuto il primo ruolo da co-protagonista per il piccolo schermo nel 2021 con la serie "Zero", la prima serie italiana con un cast principale interamente di colore. (ANSA).