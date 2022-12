Ferrero acquisisce Wells, colosso dei gelati Usa

(ANSA) - TORINO, 07 DIC - Il Gruppo Ferrero acquisisce Wells Entrerprises, l'azienda americana di gelati che distribuisce i suoi prodotti i tutti gli stati USA, con una produzione pari a oltre 200 milioni di galloni all'anno. Wells è titolare, tra gli altri, dei marchi Blue Benny, Blue Ribbon Classics, Bomb Pop e Halo Top. L'acquisizione rientra "nella strategia di crescita di Ferrero nella categoria dei gelati e nella visione di Wells di favorire una rapida crescita". Wells rimarrà un'azienda autonoma con i propri uffici a Le Mars (Iowa) e le attività produttive a Le Mars, Henderson (Nevada) e Dunkirk (New York).

"Sono lieto che Wells abbia accettato di unirsi al Gruppo Ferrero. Si tratta di una partnership vincente, che unisce esperti di gelato e campioni del settore dolciario. Insieme, per unire la forza dell'essere un tutt' uno, ben posizionati per crescere e competere nel mercato del gelato - dichiara Giovanni Ferrero, Presidente Esecutivo del Gruppo Ferrero - Nel momento in cui Wells passa da una famiglia all'altra, ci impegniamo per un futuro lungo e di successo, costruendo sulla loro eredità di prodotti fantastici, prendendoci cura del benessere dei dipendenti e della comunità di Le Mars" (ANSA).