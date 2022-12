Cavi scoperti e rifiuti, a Torino la 'mostra' sui tribunali

(ANSA) - TORINO, 07 DIC - Sedie divelte, cavi scoperti, immondizia a cumuli: da alcuni giorni chi entra nel Palazzo di giustizia di Torino viene accolto da questo poco confortante ritratto dei tribunali italiani. Prima dell'atrio infatti è stata allestita una specie di mostra a cura dell'8/a commissione permanente di studio dell'Anm. Grandi pannelli con immagini che compongono il "dossier sull'edilizia giudiziaria". "E' la fotografia - dicono i curatori - di un Paese i cui palazzi di giustizia presentano strutture sovente inadeguate e uffici troppo spesso inospitali e, in alcuni casi, persino insalubri.

Luoghi di lavoro non dignitosi per quanti vi prestano servizio o li frequentano come utenti".

Sotto una serie di pannelli dai titoli in chiave ironica come "impressionismo giudiziario" o "raccolta differenziata" compaiono prese di corrente danneggiate (procura di Roma), grovigli di fili elettrici (tribunale di Biella), pareti con gigantesche macchie di umidità o con l'intonaco che cade a pezzi (Frosinone, Sulmona, Catania e tanti altri), fascicoli ammassati per ogni dove, scatoloni sparsi per le scale, cassonetti che rigurgitano sacchi di rifiuti.

I pannelli hanno trovato accanto all'ingresso che conduce nell'atrio del Palazzo ma la collocazione è un po' defilata rispetto al percorso di accesso. Non sono molti, quindi, i curiosi che si soffermano ad esaminare le immagini. (ANSA).