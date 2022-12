Ucraina: Unicef in campo con pigotte e musica

(ANSA) - TORINO, 06 DIC - L'Unicef scende in campo per i bambini dell'Ucraina. Sono tante le iniziative in programma nel mese di dicembre.

Il 10 e l'11 dicembre in piazza San Carlo e alla Gran Madre verranno allestite due postazioni per la vendita di prodotti solidali Unicef e le tradizionali "pigotte" che negli anni hanno contributo a salvare migliaia di bambini. La stessa iniziativa sarà ripetuta il 17 e 18 dicembre sempre in piazza San Carlo e in piazza Umberto I a Chieri. Il 13 dicembre ci sarà un concerto benefico per i bambini ucraini organizzato da Iuse e fondazione Carano 4 Children in collaborazione con l'Unicef al Conservatorio Verdi. Domenica 18 dicembre alle 18 alla chiesa Dello Spirito Santo, in via Porta Palatina 9, a Torino, si terrà un concerto per ricordare la fondatrice del metodo Arpa Suzuki Gabriella Bosio, dedicato alla Fondazione della Onlus e alle nuove povertà post-pandemia. (ANSA).