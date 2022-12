Teatro: all'Erba il 'Paolo e Francesca' di Lorenzo Giustetto

(ANSA) - TORINO, 06 DIC - Al Teatro 'Erba' di Torino va scena 'Paolo e Francesca: storia antica di un amore moderno'. Domani, alle 20.30, esordio teatrale, ispirato ai personaggi danteschi della Divina Commedia, per l'autore Lorenzo Giustetto, 23enne studente universitario in Giurisprudenza ed ex alunno del liceo Salesiano Valsalice.

Un'opera inedita che vedrà la regia di Eugenio Gradabosco: "Una storia antica ma moderna - commenta Gradabosco -. Un dramma storico, ma universalmente attuale. Due famiglie in guerra pacificate con un matrimonio d'interesse. Un amore contrastato e clandestino".

"Lorenzo Giustetto, giovane autore e produttore, ci riporta in quelle atmosfere. Descrive infatti egregiamente le dinamiche dell'epoca, in una messa in scena che rispecchia, nelle musiche e nei costumi, il periodo storico in cui è ambientata: un tempo che racchiude ogni tempo. Perché i sentimenti, le passioni, l'amore e la vendetta raccontati sono universali, sono sempre esistiti e sempre esisteranno", conclude il regista. (ANSA).