Natale: Lo Russo, in Comune un albero simbolo di futuro

(ANSA) - TORINO, 06 DIC - A Palazzo Civico è iniziato il conto alla rovescia per il Natale. Nel cortile d'onore del municipio si è acceso l'albero di Natale della Città, quello che tradizionalmente veniva allestito all'interno, di fronte alla Sala Marmi, e che quest'anno l'amministrazione ha voluto posizionare in cortile, aperto ai cittadini. Di fianco all'abete, decorato con palline dorate e fiocchi rossi, anche una casetta per le letterine natalizie.

"È un albero simbolo di speranza e fiducia nel futuro - sottolinea il sindaco Stefano Lo Russo -. È stato un anno intenso di duro lavoro ma anche di grandi soddisfazioni e successi per la città. Un anno che ha consentito alla città di porre basi solide per il futuro. Abbiamo dimostrato che Torino è in grado di fare cose grandi e di essere una città attrattiva a livello internazionale e capace di guardare con fiducia al domani. Questo albero serve anche ad aprire Palazzo Civico alla città - aggiunge - e il box accanto raccoglierà i desideri di chi verrà qui e vorrà lasciare un pensiero per come vuole Torino". (ANSA).