Ghiaccio: otto azzurri alle Finali di Torino da 8 dicembre

(ANSA) - TORINO, 06 DIC - L'Italia ha conquistato sette podi e quattro successi nelle tappe di qualificazione alla finale, entrambi record storici per il movimento tricolore, e gli otto atleti azzurri saranno con tutti i più grandi campioni di pattinaggio di figura internazionali dall'8 all'11 dicembre a Torino, a Palavela, per 'Isu Grand Prix of Figure Skating Final 2022, l'atto conclusivo del più noto e prestigioso circuito al mondo.

Dopo sei tappe senior e sei tappe junior in giro per il mondo, i sei migliori pattinatori di ogni categoria in gara si sfideranno per contendersi il successo in una delle manifestazioni più attese dell'intera stagione. L'impianto del capoluogo piemontese ospiterà così per la terza volta in quattro anni un appuntamento del massimo circuito internazionale della disciplina.

A Torino gli italiani al via saranno Daniel Grassl (Fiamme Oro) nel settore maschile, la coppia di danza formata da Charlene Guignard e Marco Fabbri (Fiamme Azzurre), le due coppie di artistico formate da Rebecca Ghilardi e Filippo Ambrosini (Fiamme Azzurre) e Sara Conti e Niccolo Macii (Icelab), quindi, tra gli junior, Nikolaj Memola (Icelab). Concorrenza che si preannuncia di altissimo livello con, tra gli altri, campioni del calibro di Shoma Uno, Kaori Sakamoto, Mai Miahra, Loena Hendrickx, Alexa Knierim-Brandon Frazier, Riku Miura-Ryuichi Kihara o ancora Piper Gilles-Paul Poirier e Madison Chock-Evan Bates. (ANSA).