Regio Torino, Messa da Requiem di Verdi apre I Concerti 2023

(ANSA) - TORINO, 05 DIC - La Messa da Requiem di Giuseppe Verdi apre domenica 8 gennaio la stagione dei Concerti 2023 dell'Orchestra e Coro del Teatro Regio Torino e della Filarmonica Trt. In tutto nove gli appuntamenti fino al 21 giugno 2023. il 15 maggio ci sarà l'Omaggio a Ezio Bosso, compositore, pianista e direttore che si è spento nel maggio 2020: sul podio ci sarà Felix Mildenberger, direttore della Filarmonica Trt, Nella Messa da Requiem sarà il maestro Andrea Battistoni, riconosciuto interprete verdiano, a guidare l'Orchestra e il Coro del Teatro Regio Il Giorno della Memoria, il 27 gennaio, il direttore Riccardo Frizza, ospite abituale dei più illustri teatri europei, ha scelto un programma che invita alla riflessione. In apertura, l'orchestra del Teatro Regio eseguirà Le Ebridi di Mendelssohn, un'ouverture del 1833 la cui esecuzione fu proibita durante il nazismo perché il suo autore era di famiglia ebrea.

"Il Teatro deve essere anima pulsante della Città e vicino al mondo economico e questa esperienza insieme alla Filarmonica Trt ne è l'esempio calzante" commenta Mathieu Jouvin, sovrintendente del Teatro Regio. "Si preannuncia una stagione ricca di grandi concerti con grandi autori, esecutori e direttori. Finalmente la Filarmonica Trt torna a suonare nella sua casa, il Teatro Regio, lasciando spazio alla contaminazione di temi e generi che da sempre contraddistingue la sua musica.

La nostra orchestra sempre di più vuole essere parte integrante del Regio, uno strumento in grado di portare a questo teatro qualcosa di nuovo. Il nostro desiderio è quello di dare valore aggiunto aprendoci a sperimentazioni in grado di attirare nuovi pubblici, di incuriosire anche i più giovani, proponendo la musica classica in contesti che si distacchino dalla tradizione" sottolinea Giuseppe Lavazza, presidente della Filarmonica Trt.

