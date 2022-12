Punch Torino, lavoro per 7 persone di categorie protette

(ANSA) - TORINO, 05 DIC - Punch Torino inserirà al lavoro nella propria sede sette persone iscritte alle categorie protette. L'accordo si inserisce nel quadro normativo dell'articolo 14 del Decreto Legislativo 276/03, e del relativo Accordo Quadro della Regione Piemonte, che permette la stipula di convenzioni tra imprese e cooperative sociali, creando opportunità di inserimento lavorativo per questa categoria di lavoratori.

"Abbiamo recepito con favore l'idea di lavorare a questo accordo che ha richiesto un intenso lavoro di coordinamento con le istituzioni territoriali e la cooperativa prescelta" commenta Marco Finanzieri, direttore Risorse Umane di Punch Torino. "I temi dell'inclusività e della diversity fanno parte del nostro Dna da sempre; il primo Report sulla Diversità e Inclusione (Diversity & Inclusion report) ne è una prova, poiché continuiamo a investire in un cambiamento che enfatizzi la diversità e crei inclusione".

I dipendenti di Punch Torino e affiliate italiane sono più di 700, le nazionalità rappresentate sono 12 e la presenza femminile è pari a circa il 18%, percentuale elevata rispetto a altre realtà simili nel campo automotive e industriale in Italia. (ANSA).