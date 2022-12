Ossola, stagione sci parte con mercatino storico Natale

(ANSA) - TORINO, 05 DIC - Il mese di dicembre del Distretto Turistico dei Laghi, Monti e Valli dell'Ossola si apre nel weekend dell'Immacolata a Santa Maria Maggiore, principale centro della Val Vigezzo. Qui, dal 9 all'11 dicembre, avrà luogo la 23a edizione del Mercatino di Natale. Le magiche atmosfere del borgo Bandiera Arancione faranno da cornice a duecento espositori, accuratamente selezionati, per un mercatino che è tra i più grandi del Nord Italia: presepi artigianali e casette in pietra e in legno, ceramiche, manufatti in vetro soffiato, decorazioni e addobbi natalizi e molti altri prodotti realizzati interamente a mano. E ancora, gli chalet delle Eccellenze Artigiane, con le specialità gastronomiche delle terre tra monti e laghi.

Porte aperte nel borgo, inoltre, ai musei: il celebre - unico in Italia - dello Spazzacamino, antico mestiere che in questi luoghi viene celebrato annualmente con un raduno internazionale, e la Casa del Profumo Feminis-Farina, che rende onore alla storia dell'Acqua di Colonia, nata proprio grazie a due emigranti di Santa Maria Maggiore.

Per gli amanti dello sci parte la stagione nel comprensorio di Neveazzurra, che riunisce le stazioni sciistiche del Verbano Cusio Ossola: Valli dell'Ossola, Formazza, Devero, Divedro, Antrona, Anzasca, Vigezzo. Uno skipass unico, acquistabile online (www.skiareavco.org) consentirà di accedere a un'area alpina che si sviluppa dai 1.000 agli oltre 4.000 metri di altitudine del massiccio del Monte Rosa e che conta 150 km di piste, servite da innevamento naturale e programmato e da 50 impianti di risalita. (ANSA).