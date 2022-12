Cisl ricorda Giulio Pastore a 120 anni dalla nascita

(ANSA) - TORINO, 05 DIC - "L'uomo nuovo": è questo il titolo del convegno organizzato dalla Cisl Piemonte Orientale e dalla Fondazione Giulio Pastore, al teatro Civico di Vercelli, martedì 6 dicembre, dalle 9.30 alle 13, in occasione del 120esimo anniversario della nascita del fondatore del sindacato di via Po. Aprirà l'iniziativa la segretaria generale della Cisl Piemonte Orientale, Elena Ugazio, seguiranno gli interventi di Aldo Carera, presidente Fondazione Giulio Pastore, di Pierciro Galeone, direttore Ifel Fondazione Anci e di Gianfranco Astori, consigliere per l'informazione del presidente della Repubblica.

Concluderà i lavori il segretario confederale Cisl, Andrea Cuccello.

Non è la prima volta che la Cisl territoriale ricorda il fondatore della Cisl. Tre anni fa, a dicembre del 2019, la Cisl Piemonte Orientale dedicò proprio a Giulio Pastore la nuova sede di Borgosesia e indisse un concorso per gli studenti delle classi terze e quarte degli Istituti Superiori della Valsesia, con l'obiettivo di avvicinare gli studenti a una figura che ha dato lustro al territorio valsesiano. "Abbiamo voluto promuovere questa iniziativa, a 120 anni dalla nascita del fondatore della Cisl, Giulio Pastore - spiega Ugazio - perché riteniamo che le sue proposte, le sue idee e il suo insegnamento siano ancora attuali. I valori che ci ha trasmesso sono punti di riferimento fondamentali nell'attività sindacale quotidiana. Pastore ha messo al centro del suo agire il lavoro, la dignità della persona e la crescita del territorio, ponendo a fondamento della sua azione sindacale e politica il tema della formazione e in particolar modo dei giovani. La persona, oggi come allora, è al centro del nostro impegno". (ANSA).