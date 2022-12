Senza patente scappa da polizia, insegnante arrestato

(ANSA) - TORINO, 04 DIC - E' stato arrestato dalla polizia dopo un lungo e concitato inseguimento in auto per le vie di Barriera di Milano, a Torino, un insegnante italiano che, come è stato accertato in un secondo momento, aveva la patente di guida sospesa da tre anni. L'uomo, di 41 anni, era stato notato da agenti in borghese del commissariato di zona mentre parlottava con uno straniero probabilmente per trattare l'acquisto di sostanza stupefacente.

Quando i poliziotti si sono avvicinati, qualificandosi e spiegando di voler procedere a un controllo, l'insegnante, che era nella propria auto, si è allontanato a gran velocità.

Durante l'inseguimento ha manovrato in modo da urtare la vettura della polizia. Una volta raggiunto è stato arrestato per resistenza, lesioni e danneggiamento. (ANSA).