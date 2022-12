Sci: neve abbondante a Prato Nevoso, il 6 parte la stagione

(ANSA) - TORINO, 03 DIC - Grazie alla nevicata abbondante caduta oggi sulle montagne monregalesi, il 6 dicembre potranno aprire gli impianti sciistici a Prato Nevoso.

La stagione della neve si apre porta una novità che coinvolge tutto il comprensorio del Mondolè - Prato Nevoso, Artesina e Frabosa Soprana -: il prezzo 'dinamico' per pagare gli skipass flessbile con la formula riassunta dallo slogan "Prima prenoti e più risparmi".

E intanto nel team della Prato Nevoso spa già si lavora per curare gli ultimi dettagli del "Capodanno in Conca", l'appuntamento di S.Silvestro tra musica, dj set, animazione e altre attività di divertimenti. (ANSA).