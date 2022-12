Santo Stefano Belbo, domenica speciale con la Fèra di Cubiòt

(ANSA) - TORINO, 03 DIC - Domenica 4 dicembre Santo Stefano Belbo (Cuneo) ospita la tradizionale 'Fèra di Cubiòt', promossa dal Comune in collaborazione con l'Associazione Vitis per fare rivivere le antiche usanze del mercato del paese che un tempo si svolgeva ogni 6 dicembre. In quella giornata, le osterie aprivano le loro porte per distribuire piatti e vino ai visitatori.

"Per la nostra amministrazione l'attenzione alle tradizioni è sempre stata fondamentale - spiega Laura Capra, sindaca di Santo Stefano Belbo - la riproposizione delle nostre usanze è un filo molto resistente che ci ricorda le nostre radici e ci mantiene saldi alle nostre origini, pur camminando con lo sguardo sempre rivolto al futuro". Tra bancarelle e stand si aggirerà anche il bacialè, figura ufficiale del mediatore che metteva insieme gli interessi dei giovani in cerca di matrimonio. "Sarà una giornata di festa per tutto il nostro paese - sottolinea Fabio Gallina, assessore al Turismo e manifestazioni - in cui si potranno rivivere momenti di vita e protagonisti del passato, nell'ottica della conservazione del nostro patrimonio storico e per favorire l'incontro delle diverse realtà produttive agricole, commerciali e artigianali del territorio". (ANSA).