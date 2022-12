Ordinavano la droga al telefono, sei arresti a Chieri

(ANSA) - TORINO, 03 DIC - Brevi conversazioni telefoniche e una serie di 'squilli'. Era il sistema utilizzato da un gruppo di spacciatori per confermare dove sarebbe avvenuto lo scambio della droga. Sei persone sono state arrestate dai carabinieri della Compagnia di Chieri (Torino) per detenzione e spaccio di stupefacenti. Cinque degli indagati sono finiti in carcere e uno ai domiciliari.

Un gruppo che secondo gli inquirenti deteneva il monopolio della piazza chierese, ma che aveva intenzione di allargarsi anche nel capoluogo. Almeno una trentina di acquirenti sono stati identificati. I militari dell'Arma durante le indagini, coordinate dalla Procura subalpina, hanno sequestrato 6,5 chili di droga, tra cocaina, hashish e marijuana. (ANSA).