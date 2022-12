L'arte per obiettivi dell'ONU, mostra di Sabrina Rocca a NY

(ANSA) - TORINO, 03 DIC - Il Palazzo del Segretariato delle Nazioni Unite, a New York, è la sede della nuova mostra personale di Sabrina Rocca che fa seguito al successo dell'iniziativa espositiva del 2021 presso il Campus delle Nazioni Unite a Torino.

I soggetti dei dipinti dell'artista sono gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (SDGs), 17 obiettivi interconnessi definiti nell'Agenda 2030 delle Nazioni Unite come una strategia "per raggiungere un futuro migliore e più sostenibile per tutti". Il titolo dell'esposizione, "Go Goals Together", si riferisce in modo diretto proprio al programma d'azione approvato a settembre 2015 dagli Stati membri dell'ONU.

Le opere accompagnano i visitatori in un viaggio ideale in cui vari soggetti interagiscono con gli Obiettivi.

La mostra, dal 5 dicembre al 16 dicembre, curata da Monica Trigona, è co-organizzata dalla Rappresentanza Permanente d'Italia per Le Nazioni Unite a New York e dall'ITCILO - Centre internazionale di formazione dell'ILO. (ANSA).