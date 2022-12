'La ricetta segreta', 120 anni di Plasmon e storia italiana

(ANSA) - TORINO, 03 DIC - 'La ricetta segreta che dal 1902 aiuta l'Italia a crescere', scritto da Clara e Gigi Padovani, edito da Gribaudo (prezzo di copertina 19,90 euro), è un libro che porta il lettore a ripercorrere oltre un secolo di vita e costume dell'Italia attraverso la storia della Plasmon, marchio storico per l'alimentazione dei più piccoli, con il suo iconico biscotto.

Frutto di una approfondita ricerca degli autori, esperti di storia del cibo italiano, il libro, in oltre 200 pagine, accompagna chi lo legge o anche semplicemente lo consulta in un viaggio tra i cambiamenti dei gusti alimentari e di come la Plasmon ha saputo farsene interprete. Nove capitoli, corredati da tante immagini, molte delle quali inedite. "Siamo tutti plasmoniani: per ritrovare, in un solo morso, le emozioni e i ricordi dell'infanzia": è così che tutti gli autori descrivono il potere di uno dei brand più amati nel campo della nutrizione.

"Plasmon è un marchio classico, da sempre accanto alle famiglie, che nella dovuta continuità con la tradizione ha saputo innovarsi costruendo un inconfondibile DNA capace di intercettare i gusti dei consumatori. Piccoli e grandi. - commenta Andrea Budelli, chief ESG Nutrition & Technology Officer di Plasmon - con passione da 120 anni ci occupiamo di nutrizione infantile con un occhio sempre verso il futuro, che ci ha portato a raggiungere tanti e importanti primati: dalla prima tecnologia in asettico, alla ricerca scientifica u Nutri-mune". (ANSA).