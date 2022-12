uBroker, scalate 132 posizioni tra 'Leader della crescita'

(ANSA) - TORINO, 02 DIC - La multiutility company torinese uBroker scala la classifica tra le aziende 'Leader della crescita' stilata dal 'Il Sole 24 Ore' e 'Statista', salendo al 108° posto tra le 500 realtà italiane più competitive a livello europeo. L'anno scorso era in 240/a posizione.

Gli autori della ricerca hanno stilato un elenco preventivo attingendo a database, registri e liste di imprese pubblici, di circa 8mila soggetti di mercato potenzialmente rilevanti in cui emergono piccole realtà solide e funzionali capaci di competere a livello europeo. La graduatoria, costituita sulla base del tasso di crescita medio annuale del triennio (Cagr), vede 'uBroker Srl' con un indicatore di sviluppo pari al 62,29% relativo a un innalzamento dei volumi che dal 2018 al 2021 è cresciuto trascorrendo da 18 a 77 milioni di fatturato, con le assunzioni stabili passate da 17 a 47 dipendenti per il periodo in esame.

"Siamo fieri di questo ennesimo risultato che conforta e impreziosisce gli obiettivi sin qui raggiunti - afferma Cristiano Bilucaglia, presidente di 'uBroker' - proseguendo il cammino intrapreso in termini di etica d'impresa e digital innovation". (ANSA).