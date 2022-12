Covid: Piemonte, 2.662 contagi al giorno, +11% incidenza

(ANSA) - TORINO, 02 DIC - La curva dei contagi Covid in Piemonte è "moderatamente in crescita", con un'occupazione dei posti letto in terapia intensiva pari al 3,2% e nei reparti ordinari del 10,3%; la positività dei tamponi è al 15,6%. La variante più diffusa, secondo le analisi delle acque reflue, è la BE.1.1, dominante nei campioni prelevati ad Alessandria, Castiglione Torinese e Cuneo; solo a Novara domina la sottovariante BA.5.

Dal 25 novembre al 1° dicembre sono state vaccinate 36.305 persone. di cui 11.679 hanno ricevuto la quinta dose. Nello stesso periodo la media giornaliera dei contagi è stata 2.662; si registra un calo dell'incidenza nelle fasce 0-2 anni, 6-10 e 14-18 mentre il dato generale è di un incremento dell'11%.

