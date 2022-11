Fao: Martina,crisi rivelano fragilità sistemi agroalimentari

(ANSA) - SALUZZO (CUNEO), 30 NOV - "Il mondo ha ancora fame.

Conflitti, cambiamento climatici, crisi economiche, e non ultima la pandemia, hanno incrementato la percentuale di popolazione mondiale che soffre la fame: 800 milioni di persone, 150 milioni in più rispetto al 2019". Lo ha ricordato Maurizio Martina, vice direttore generale della Fao, nella lectio magistralis che ha inaugurato, alla 'Fondazione Piera, Pietro e Giovanni Ferrero' di Alba, la 9° edizione del Master Universitario di II livello in "Innovazione nelle Scienze e Tecnologie Alimentari" dedicato a Michele Ferrero.

Martina si è concentrato sulle cause delle crisi e sulle strade da percorrere per un mondo sostenibile. Negli ultimi anni - ha detto - abbiamo notato con quanta facilità gli attuali sistemi agroalimentari possono essere compromessi. La pandemia ha dimostrato a tutti che sul nostro pianeta le nostre vite sono interconnesse e che abbiamo bisogno di un approccio sistematico che colleghi la salute umana, animale, vegetale e ambientale.

Ecco perché la Fao, insieme all'Oms e all'Oie, sta promuovendo l'approccio 'One Health'. Una nuova "globalizzazione selettiva", che consenta un'apertura al mondo ma, allo stesso tempo, una vicinanza rafforzata con le comunità locali". (ANSA).