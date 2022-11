Sgarbi, il film di mia sorella? Malinconico e gentile

(ANSA) - TORINO, 29 NOV - "E' un film gentile che fa da contraltare a due tristi filmati delle Iene che di cinque ore di riprese hanno mandato in onda solo otto minuti di parolacce. Mi sono vergognato di me stesso. Lei, quasi per compensare, ha fatto nell'ombra un film da cui vengono fuori cose gentili, tanti amici. Un film gentile, da cui viene fuori un aspetto di me poco conosciuto. Una mia amica mi ha detto 'ho scoperto che hai un cuore'" Lo ha detto Vittorio Sgarbi all'arrivo al cinema Romano di Torino, dove viene presentato il film 'Vittorio in un tempo fuori dal tempo', girato dalla sorella Elisabetta per il suo settantesimo compleanno e presentato al Tff. "E' un film malinconico. Racconta una festa mobile organizzata per cercare di ridare dignità al Po, che ha coinciso con il mio compleanno", ha aggiunto Sgarbi.

"I miei 70 anni? Certamente ho vissuto più di quanto vivrò, non riuscirò a fare più tanto casino di quanto ne ho fatto. Forse mi conviene essere mite. Ho fatto molto, potevo fare di più".

