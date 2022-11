Pas Dosè di Cocchi tra i migliori 100 vini al mondo

(ANSA) - ASTI, 29 NOV - Il metodo classico Alta Langa Docg Pas Dosé Cocchi millesimo 2014 è nella lista "The Enthusiast 100 - The Best Wines of 2022" di Wine Enthusiast, prestigiosa rivista di vini degli Stati Uniti. Il Pas Dosé 2014 Cocchi è l'unico Alta Langa in classifica, tra 19 spumanti da tutto il mondo di cui 7 italiani; 16 in tutto i vini italiani presenti nella lista, su 21mila vini degustati alla cieca, prodotti in 17 diversi Paesi.

Il punteggio ottenuto quest'anno dal Pas Dosé è di 95. Cocchi produce, dal 1891, vermouth e spumanti tradizionali dell'Astigiano. Fondata da Giulio Cocchi, dal 1978 l'azienda è di proprietà della famiglia Bava. (ANSA).