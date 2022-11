Torino Film Industry, grande affluenza ai Production Day

(ANSA) - TORINO, 28 NOV - Dopo i due giorni di fitta programmazione al Circolo dei lettori - venerdì 25 e sabato 26 novembre - si sono conclusi i Production Days che Film Commission Torino Piemonte organizza all'interno di Tfi Torino Film Industry, market interamente coordinato dalla Fondazione dalla prima edizione. Grandissima l'affluenza e un tutto esaurito per ciascuno degli eventi proposti, che hanno visto alternarsi 2 pitching sessions, 5 panel e 6 workshop alla presenza di addetti ai lavori, importanti players dell'audiovisivo nazionale e internazionale ma anche fortemente partecipati da studenti e beginners. L'annuncio dello stanziamento di 12 milioni di euro da parte della Regione Piemonte per le produzioni che sceglieranno di girare lungometraggi o serie di finzione sul territorio è stato infatti uno dei momenti più importanti e partecipati Un susseguirsi di concrete occasioni di confronto e dibattito che hanno confermato gli obiettivi della vigilia, mostrandosi capaci di intercettare e coinvolgere players e partners di caratura nazionale e internazionale, qualificando sempre più la riuscita dell'evento, a dimostrazione di quanto l'iniziativa abbia saputo ritagliarsi un preciso posizionamento tra gli appuntamenti btob dell'industria cinetelevisiva italiana.

Molte le realtà che hanno partecipato: 01 Distribution, Amazon Studios, Discovery, Netflix, Paramount +, Rai Cinema, Rai Documentari, Sky Studios insieme a nomi di spicco della produzione italiana come Fenix Enterntainment, Groenlandia, I Wonder, Lucky Red, Picomedia, Tempesta, Viola Film, Wildside. Al loro fianco le più dinamiche realtà piemontesi nelle pitch sessions (con 14 progetti presentati) e nei one-to-one meetings (85 incontri tra 33 società piemontesi e 11 decision makers).

