Torino: 51 nuove telecamere bloccate dai ricorsi

(ANSA) - TORINO, 28 NOV - Le 51 telecamere che la precedente amministrazione comunale aveva acquistato, in parte per un utilizzo legato alla sicurezza urbana in parte per il progetto di nuova Ztl, sono bloccate a causa di due ricorsi, al Tar e al Consiglio di Stato, presentati dal secondo classificato del bando pubblico. A spiegarlo l'assessora alla Mobilità Chiara Foglietta in risposta a un'interpellanza della capogruppo M5s Dorotea Castiglione. "Al momento - precisa Foglietta - 5T, considerato il contenzioso in corso, non può procedere alla stipula del contratto di fornitura delle 51 telecamere con il fornitore primo classificato sino al pronunciamento del Tar e del Consiglio di Stato".

Il progetto di Ztl 'Torino Centro Aperto' era già stato sospeso dalla precedente amministrazione in periodo Covid, e l'attuale Giunta non ha intenzione di riproporlo nelle modalità originali. Quando la procedura per le telecamere sarà dunque sbloccata, la Città valuterà come utilizzare gli impianti destinati alla gestione del traffico.

In merito al tema della Ztl Ambientale, da attivare in base ai livelli di inquinamento, Foglietta spiega che la Regione ha fornito per ora alcune risposte, legate all'utilizzo delle telecamere a scopo sanzionatorio, precisando però che "considerata la fluidità della normativa in materia e i costi ad essa connessi, si è ritenuto di avviare un confronto con il ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, a cui parteciperà anche il Ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica". (ANSA).