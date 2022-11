Turismo: console e principe francesi per 175° Villa Delavo

(ANSA) - ALESSANDRIA, 27 NOV - Per i 175 anni di Villa Delavo - nel sobborgo alessandrino di Spinetta Marengo, territorio della storica battaglia napoleonica del 14 giugno 1800 - presenti oggi Francois Revardeaux, Console Generale di Francia, con il Principe Pierre Murat, in visita al Marengo Museum e presenti a un incontro in Auditorium. Per la speciale giornata alcune stanze allestite a cura dell'associazione 'Amici del Museo dell'Arte Orafa Valenza; esposta una piccola parte delle collezioni di spade dei Rievocatori della 27ª Divisione Militare di Andrea Puleo, con la collaborazione della 59ª Demi Brigade di Marengo. L'iniziativa rientra nel progetto di rilancio di Marengo Polo turistico-storico-culturale, in sinergia e collaborazione Provincia-Comune. "Si tratta - rimarca Maurizio Sciaudone, consigliere provinciale delegato al Polo - di un luogo che ha cambiato i destini dell'Europa. A noi tocca valorizzarlo come merita". (ANSA).