Al Tff bagno di folla per Servillo, lunga coda per Masterclass

(ANSA) - TORINO, 26 NOV - Bagno di folla per Toni Servillo a Torino protagonista di una Masterclass al cinema Romano nell'ambito del Tff. Lunghissima la coda per entrare, tantissimi giovani. "Uno non immagina mai che possa suscitare tanto interesse nelle persone, lo dico senza nessuna falsa modestia" ha detto l'attore aprendo l'incontro con Steve della Casa. "Il cinema per me è arrivato tardi ma in maniera bella. Un'avventura umana importante. Oggi risolvo il mio doppio ruolo dicendo che sono Toni a teatro e Servillo al cinema", ha detto Servillo che ha raccontato l'abitudine in famiglia quando era bambino di sedersi la sera a guardare commedie di Eduardo. Ai ragazzi un avvertimento: "Non cercate qualcuno che vi piazzi sul mercato, piazzatevi da soli rompendo le scatole, sapendo che non si guadagna. Non è un impiego. Al massimo arriva dopo". (ANSA).