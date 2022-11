Stellantis: Elkann,grandi opportunità per Mirafiori e Torino

(ANSA) - TORINO, 25 NOV - "Qui a Torino e a Mirafiori grazie al lavoro fatto con la Città e la Regione Piemonte porterà delle grandissime opportunità". Lo ha detto John Elkann, presidente della Fondazione Agnelli e di Stellantis, presentando l'installazione preparata dai bambini della scuola Salvemini di Mirafiori nell'ambito di un progetto della Fondazione Agnelli e della Pinacoteca Agnelli. "Voglio ringraziare il sindaco per il lavoro importante fatto con lui e con il presidente della Regione. Stellantis è presente a Mirafiori con tutta una serie di iniziative sul futuro della mobilità. Qui è nata l'ultima generazione della 500 elettrica, l'auto più premiata del gruppo, che dal 2024 sarà venduta oltre che in tutta Europa, anche negli Stati Uniti" ha detto Elkann.

"Siete stati bravissimi. - è intervenuto il sindaco di Torino Stefano Lo Russo - Questo è un quartiere simbolo della nostra città e il suo nome lo conoscono in tutto il mondo, come ha detto anche il presidente Elkann. Ha aiutato a crescere tutta la città. Vogliate bene alla vostra scuola e aiutate i compagni più in difficoltà. Noi abbiamo il compito di renderlo sempre più accogliente e aperto anche al di fuori del tempo scolastico, diventando un punto di riferimento per la collettività", (ANSA).