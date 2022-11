Open Factories, visite alle eccellenze produttive torinesi

(ANSA) - TORINO, 22 NOV - Sono 19 le aziende - dalla storica Pastiglie Leone a Casa Martini, alla Castellamonte Stufe di Ceramiche - che apriranno le loro porte per l'Open Factories', evento dedicato alle visite d'impresa realizzato in collaborazione con le aziende partner di Made in Torino Tour the Excellent. Si potranno scoprire le eccellenze produttive torinesi venerdì 25 e sabato 26 novembre e venerdì 2 e sabato 3 dicembre in fasce orarie prestabilite.

Per prenotare la visita basta andare sul sito https://www.turismotorino.org/it/esperienze/eventi/open-factorie s scegliere l'azienda e recarsi autonomamente 15 minuti prima dell'orario di inizio per le pratiche di accreditamento.

Si potranno visitare Albergian; Antica Fabbrica Passamanerie Massia 1843, Birrificio Gilac, Bonfante nocciolini; Casa Martini; Centrale del Latte; Costadoro Caffè, Croci Cioccolato, Dottoressa Reynaldi laboratorio di cosmesi naturale; Essenzialmenta; Ferrino, Fpt Industrial, Gipsoteca Mondazzi, La Castellamonte, La Perla di Torino, Oscalito Maglificio Po, Pasta&Company, Pastiglie Leone, Pian della Mussa. (ANSA).