Natruly si consolida in Italia e punta su farmacie e fitness

(ANSA) - TORINO, 22 NOV - A un anno dal suo arrivo in Italia Natruly, brand spagnolo dell'healthy food, consolida il suo posizionamento e guarda al mondo delle farmacie e del fitness.

Scelta come primo Paese di espansione in Europa, perché ha dimostrato maggior apprezzamento attraverso gli acquisti online - circa 13.000 ordini nel primo semestre 2021 - l'Italia ha soddisfatto le aspettative. Più di 40 clienti tra distributori nazionali specializzati in prodotti bio, grande distribuzione, e-commerce, Università, office delivery e importanti player del mercato fitness; oltre 150.000 barrette e 10 tonnellate di creme di frutta secca distribuite sul mercato italiano in soli 10 mesi (esclusi i volumi di Amazon).

Il trend è in crescita: tra ottobre e novembre, ad esempio, sono state vendute 80.000 unità, che comprendono 2 tonnellate di creme di frutta secca. Da solo, novembre ha registrato un +100% rispetto all'interno ultimo trimestre del 2021. E se nel primo anno si è rafforzata e ampliata la rete vendita tramite negozi bio, naturali, erboristerie, Natruly festeggia il primo compleanno in Italia estendendo i confini dei canali commerciali grazie agli accordi con John Cabot University, Foorban e di recente con Iper La Grande I e Carrefour con un primo ordine di circa 15.000 unità complessive..

"In Italia abbiamo trovato un pubblico attento, che ha saputo riconoscere il valore qualitativo delle nostre referenze.

I negozi specializzati sono il nostro migliore alleato: per primi hanno creduto in noi e insieme siamo stati premiati dai consumatori. Parallelamente, la Gdo si sta aprendo sempre di più ai prodotti di qualità" spiega Niklas Gustafson, fondatore di Natruly con Octavio Laguía. (ANSA).