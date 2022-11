G.M. e Marazzato alleate per motorismo storico mezzi pesanti

(ANSA) - TORINO, 21 NOV - Due aziende ricche di storia, la G.M. di Villafranca Piemonte (Torino) e il Gruppo Marazzato di Vercelli, alleate per dare slancio nella regione al motorismo storico pesante. G.M. festeggerà l'anno prossimo il traguardo dei 60 anni di attività ed è un punto di riferimento in Europa nel settore del mantenimento dei veicoli adibiti al trasporto persone: Marazzato è leader nel settore ambientale e proprio nel 2022 ha compiuto 70 anni. A legare le due realtà, la comune passione per il motorismo storico pesante. Sono infatti rispettivamente titolari di due importanti collezioni, la prima di autobus d'epoca, la seconda di autocarri del secolo scorso.

All'incontro hanno partecipato Maurizio Gallo, titolare di 'G.M. Srl', i fratelli Alberto e Luca Marazzato e con loro Sonia Tarricone, Riccardo Manachino e Matteo Verbano, la triade di professionisti che cura l'importante raccolta privata di camion avviata da Carlo Marazzato, scomparso la scorsa primavera.

