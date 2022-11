Francesco attraversa Asti sulla 'Papamobile'

(ANSA) - ASTI, 20 NOV - Papa Francesco è uscito poco dopo le 10 dal Vescovado di Asti, dove ha trascorso la notte. Il corteo, a bordo della 'Papamobile', percorrerà Piazza Catena, Via Natta, Via Giobert, Piazza Lugano, Viale Partigiani, Piazza Porta Torino, Corso Alfieri, Piazza Cairoli, Via Caracciolo, per circa 2 chilometri Lungo il percorso sono impegnate numerose associazioni di volontariato, oltre a uno spiegamento significativo di forze dell'ordine, 300 volontari di protezione civile e almeno 50 volontari di pubblica assistenza Anpas.

Alle 11 la messa in cattedrale, nel pomeriggio l'incontro con i giovanissimi allo stadio di Asti. (ANSA).