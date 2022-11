Asti, premiati migliori tartufi a Fiera nazionale

(ANSA) - ASTI, 20 NOV - Oggi pomeriggio ad Asti si è svolta la premiazione del "miglior piatto di tartufi" e del "miglior tartufo singolo" in collaborazione con l'associazione Atam, nell'ambito della Fiera nazionale del Tartufo che si è svolta in questo weekend. Primo classificato per il tartufo singolo Davide Curzietti. A vincere invece il premio come miglior piatto Sandrino Romanelli, titolare del Golden Truffle di Asti. I riconoscimenti sono stati consegnati dal sindaco Maurizio Rasero. (ANSA).