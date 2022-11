Internati militari,inaugurato Famedio nel cimitero di Casale

(ANSA) - CASALE MONFERRATO, 19 NOV - Giorno storico, oggi, per il territorio casalese e la sua storia. Al Cimitero di via Negri, a Casale Monferrato, è stato inaugurato il Famedio, dedicato agli Internati Militari Italiani della Seconda Guerra Mondiale, dove sono state tumulate le cassette ossario di 6 dei 7 rimpatriati da Francoforte sul Meno e Amburgo; il settimo è stato sepolto a San Salvatore nella tomba di famiglia. "E' - spiega Andrea Desana, presidente associazione 'Li riporteremo a casa in Monferrato' - il primo rimpatrio collettivo di resti mortali dalla Germania, dal grande valore simbolico e di grande attualità visti i giorni tragici che stiamo vivendo con il conflitto Russia-Ucraina".

Andrea Parodi (Associazione Reduci Prigionia) nel 2016 suggerì l'idea del Famedio. Tra gli italiani che non riuscirono a rimpatriare, 32 erano monferrini e, da oggi, sono ricordati a Casale: Francesco Chialone, Flavio De Vecchi, Mario Ferrando, Giuseppe Patrucco, Giuseppe Peretti, Placido Zanasso. Alla cerimonia era presente Giuseppe 'Pinetto' Giorcelli, 102 anni, "protagonista vivente della vicenda degli Internati Militari Italiani - rimarca Desana - e di quella 'scelta' storica, scelta di Resistenza che, con la creazione di questo importante luogo della memoria, dovrà essere ricordata in occasione delle più significative ricorrenze storiche resistenziali italiane".

