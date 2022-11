Fabiani e Chiacchera al Rally di Castiglione Torinese

(ANSA) - TORINO, 12 NOV - Lorenzo Fabiani e Monica Chiacchera, a bordo della Peugeot 207 super 2000 della scuderia Miele Racing, parteciperanno al 6° Rally di Castiglione Torinese, anche quest'anno inserito nel calendario dei rally nazionali. La vettura, che partirà con il numero di gara 11, su circa 100 iscritti, è sponsorizzata da Santero 958 - Perino Scavi - La Presse, e corre a favore della Fondazione NICO Cavalieri Ottolenghi dell'Università di Torino.

"Il nostro obiettivo - dice Lorenzo Fabiani - è fare più strada possibile per promuovere la conoscenza della Fondazione Nico e della ricerca scientifica, in particolare gli studi sulla rigenerazione del nervo".

Il sesto Rally di Castiglione Torinese si articola lungo sette prove speciali per un totale di oltre 231 chilometri dei quali quasi 58 cronometrati.. (ANSA).