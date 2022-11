epiCura inaugura headquarter torinese e prevede assunzioni

(ANSA) - TORINO, 02 NOV - epiCura, nata come startup digitale con l'obiettivo di semplificare il settore della cura alla persona, ha inaugurato il nuovo headquarter a Torino in via Mercantini 5 nel cuore della città. "Siamo particolarmente felici di questo cambiamento che conferma la straordinaria crescita che tutti insieme abbiamo realizzato fino a oggi" ha sottolineato Gianluca Manitto, ceo e co-founder di epiCura. "Il nuovo headquarter è stato pensato per mettere le nostre persone al centro e per accogliere quelle che si uniranno alla nostra squadra. Desideriamo offrire uno spazio stimolante, che possa favorire lo scambio di idee, il lavoro di team e la crescita personale e professionale. Per questo daremo particolare attenzione alla formazione, con percorsi pensati per garantire costante aggiornamento sull'evoluzione di un mercato che deve essere sempre più innovativo. Quello della cura della persona e dell'assistenza domiciliare è particolarmente strategico e sempre più lo sarà nei prossimi anni: nel 2040 gli over 65 rappresenteranno il 33% della popolazione italiana e la loro cura sarà un tema che toccherà tutti".

L'azienda che è alla costante ricerca di figure da inserire all'interno del proprio network di professionisti, rappresenta una concreta opportunità di impiego. In Piemonte sono già oltre 6.000 le badanti nel network epiCura tramite il quale, solo nel corso dell'ultimo anno, sono state erogate ben 550.000 ore di assistenza.

I nuovi uffici, con una superficie di 550 mq distribuiti su due livelli, sono pensati per promuovere collaborazione tra le diverse funzioni del team di epiCura che oggi conta già 60 giovani talenti (oltre 15 nella sede di Milano) con un'età media di 33 anni, e per accogliere i futuri ingressi. Nei prossimi mesi è previsto, infatti, il raddoppio delle risorse, in linea con l'attuale trend di crescita che vede circa un nuovo ingresso a settimana. (ANSA).