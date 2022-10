Due secoli scuola Allievi Carabinieri, targa alla 'Cernaia'

A Palazzo Lascaris è stata inaugurata, il, 20 ottobre la mostra "Guard'a voi! Due secoli della Scuola Allievi carabinieri di Torino". Resterà nelle sale della galleria 'Carla Spagnuolo' dal 21 ottobre al 7 dicembre, visitabile dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 17, con ingresso gratuito. "La Scuola Allievi Carabinieri - ha spiegato il presidente del Consiglio regionale Stefano Allasia - forma da due secoli i militari che sono presidio delle istituzioni e della convivenza civile nel nostro Paese. Un vanto e un fiore all'occhiello per Torino e per tutto il Piemonte".

Presenti all'inaugurazione il generale Carlo Cerrina, Comandante della Legione Allievi Carabinieri di Roma, e il divulgatore storico Michele D'Andrea che ha curato la mostra. "I carabinieri sono l'emblema del nostro Paese - ha aggiunto l'assessore regionale Maurizio Marrone - nei volti dei ragazzi della scuola vedo la nostra meglio gioventù".

La mostra ripercorre i 200 anni della scuola allievi, nata a Torino il 12 ottobre 1822, attraverso un ipotetico dialogo con il primo carabiniere, il piemontese Lorenzo Scovazzi, classe 1779, tra disegni d'epoca, documenti, antiche divise, fotografie. Nella mattina del 20 ottobre alla Caserma Cernaia, alla presenza del Prefetto di Torino, Raffaele Ruberto, e del Generale Cerrina, è stata scoperta una targa marmorea realizzata per i 200 anni della scuola allievi. (ANSA).