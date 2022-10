Torino: Lo Russo, per metro 2 servirebbero altri 300 milioni

(ANSA) - TORINO, 17 OTT - "Ad oggi la somma che manca per andare a gara con il tracciato completo e tutte le stazioni previste e avere delle offerte è di circa 300 milioni. Auspico fortemente che vi sia da parte del Governo entrante analoga sensibilità di quello precedente nei confronti di un'opera strategica". Il sindaco di Torino Stefano Lo Russo è tornato oggi, con le comunicazioni al Consiglio comunale, sul tema dell'impatto dei rincari delle materie prime sulla realizzazione della linea 2 della metropolitana Lo Russo ribadisce che "per risolvere questa criticità abbiamo due strade: accorciare la tratta e non arrivare al Politecnico ma fermarsi a Porta Nuova o verificare se può essere rivista la previsione iniziale delle stazioni. E sono in corso verifiche tecniche su entrambe le soluzioni. Ovviamente - ha rimarcato Lo Russo - la soluzione maestra sarebbe un contributo del Governo di 300 milioni che ci consente di andare a gara con un importo più alto e non andare con la gara deserta, che è quello che proprio non vogliamo.

Ovviamente se nei prossimi mesi interverranno altri fattori esterni ma in senso positivo nel riportare il conto economico a condizioni migliori, andremo dritto col miliardo e 800 mila euro che abbiamo confermando tratta e stazioni". (ANSA).