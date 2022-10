Accademia dei folli, al via Portraits con omaggio a Cohen

(ANSA) - TORINO, 07 OTT - Da Bob Dylan a Leonard Cohen, da Giorgio Gaber ai Beatles, da Fred Buscaglione a Judy Garland. E' un viaggio tra musicisti che hanno influenzato intere generazioni quello proposto da Portraits, progetto culturale della compagnia di musica-teatro torinese Accademia dei Folli vincitore del bando 'Attività di spettacolo dal vivo nelle periferie' della Città di Torino. In programma 21 appuntamenti, da ottobre a dicembre, tra spettacoli di musica-teatro, musictelling, incontri nelle biblioteche, contest ed esposizioni, più una grande festa della musica. Il primo ritratto in programma è venerdì 14 ottobre con I'm your man, dedicato a Leonard Cohen.

Portraits una commistione di diversi linguaggi creativi, tra cui musica, teatro, arti performative e arti visive. In occasione di ogni evento, infatti, vengono realizzati uno o più prodotti artistici (live performance, digital art, fotografia, cd, cortometraggio), che diventano parte integrante dello spettacolo o diretti corollari.

. Gli spettacoli id musica- teatro sono curati dall'Accademia dei Folli, con la regia e la direzione artistica di Carlo Roncaglia. Gli spettacoli di Federico Sacchi - autore, regista e interprete - sono dei veri e propri documentari dal vivo che fondono storytelling, musica, teatro, video e nuove tecnologie.

Diverse le location coinvolte, nelle città di Torino, Bardonecchia e Villar Perosa. Fulcro principale è il Teatro Studio Bunker, quartier generale della compagnia. (ANSA).