Torino, rinasce viale Ottavio Mai e diventa campus urbano

(ANSA) - TORINO, 06 OTT - Nasce oggi il nuovo viale Ottavio Mario Mai, uno spazio pubblico rigenerato di circa 4.500 metri quadrati a Torino, di fianco al Campus Einaudi, che sarà a disposizione dell'Università, della Circoscrizione 7 e di tutta la città, con alcuni servizi rivolti agli studenti anche nelle ore serali. Una sorta di campus urbano, che durante il giorno sarà più declinato al servizio dei tempi della vita universitaria e dell'attraversamento urbano, mentre la sera, nei fine settimana e nei festivi, si trasformerà in un luogo di incontro con iniziative culturali.

La trasformazione dell'area è anche un punto di partenza per celebrare il decennio del Campus Luigi Einaudi, con una serie di iniziative che animeranno il viale per tutto l'anno. Si comincia oggi, dopo la cerimonia di inaugurazione, con cinque appuntamenti promossi da ToNite. In programma un dj set a cura di Off Topic Indigeno, 'Fuoco seduto', un momento di partecipazione artistica collettiva organizzato dal Salotto di Miranda, uno spettacolo di artisti di strada proposto da Per.Notte, 'Manage your Night', che presenta le sue attività formative per una vita notturna più sicura e inclusiva, mentre con la card ToNite nell'app Tellingstones si potrà scoprire chi era Ottavio Mai e conoscere Aurora e Vanchiglia attraverso il racconto delle attività dei progetti per i due quartieri a cura di Espereal Technologies. (ANSA).