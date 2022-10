Teatro Regio Torino, Cristiano Sandri direttore artistico

(ANSA) - TORINO, 06 OTT - Cristiano Sandri, attuale responsabile della Programmazione artistica del Festival Verdi e del Teatro Regio di Parma, è il nuovo direttore artistico del Teatro Regio di Torino. Lo ha deciso il sovrintendente Mathieu Jouvin dopo aver sentito il Consiglio di Indirizzo, così come previsto dallo Statuto della Fondazione. Sebastian F. Schwarz e Jouvin hanno scelto, di comune accordo - spiega una nota - di non proseguire la collaborazione alla scadenza del contratto del direttore artistico prevista alla fine del 2022. Il sindaco Stefano Lo Russo, presidente della Fondazione e tutti i consiglieri di Indirizzo, riunitisi oggi, hanno ringraziato Schwarz "per il prezioso lavoro svolto in questi difficili anni segnati dalla pandemia". Cristiano Sandri, 48 anni, laureato in Giurisprudenza e avvocato, è stato agente artistico all'interno dell'Agenzia Lirica International, nel 2008 è diventato casting manager del Maggio Musicale Fiorentino dove, nel 2012, è designato segretario artistico e casting manager.

Nel 2017 viene quindi nominato responsabile della Programmazione artistica del Festival Verdi e del Teatro Regio di Parma. Si occupa inoltre dell'Organizzazione e della Direzione artistica dell'Accademia Verdiana. Sandri assumerà l'incarico di direttore artistico del Teatro Regio Torino a partire da gennaio 2023.

(ANSA).