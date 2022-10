Nel Cuneese due mostre dedicate al genio di Joan Mirò

(ANSA) - TORINO, 06 OTT - Due mostre dedicate al genio surrealista di Joan Mirò nell'autunno culturale nel Cuneese. Le ospiteranno Palazzo Salmatoris a Cherasco, dal 15 ottobre al 22 gennaio 2023, e Casa Francotto a Busca dal 29 ottobre al 29 gennaio.

Con le opere del maestro catalano, una quarantina in tutto, saranno esposti a Cherasco lavori di Dalì, De Chirico, Capogrossi e Hartung, solo per citarne alcuni. Un allestimento con molte opere mai mostrate al pubblico, provenienti da collezioni private e gallerie d'arte pubbliche e private di respiro internazionale.

A Busca saranno una sessantina le opere, la metà dei Mirò, con prestiti da collezioni eccellenti. "La mostra su Mirò - spiega Cinzia Tesio, curatrice insieme a Riccardo Gattolin - propone., nella sua costruzione, una chiave di lettura particolare, simile a quanto avvenuto nelle precedenti mostre di grande successo dedicate a Fontana e Picasso, di cui siamo stati organizzatori e curatori. Non vogliamo fornire risposte preconfezionate, desideriamo incuriosire lo spettatore con un alto grado di confronto dialettico tra le opere del Maestro catalano e quelle di artisti con cui ha collaborato e si è confrontato nella sua lunga, vivace e ricca vita artistica".

La rassegna 'Joan Mirò genius loci' si inserisce in un programma culturale che da alcuni anni coinvolge il Comune di Cherasco e Palazzo Salmatoris, divenuto negli anni un importante centro di arte e cultura.

La mostra di Cherasco sarà visitabile da mercoledì a sabato 9.30-12.30 - 14.30-18,30, nei giorni festivi dalle 9,30 alle 19, prezzo del biglietto 12 euro; a Busca esposizione aperta dal venerdì' (15-30-18.30) al fine settimana (sabato 10-12, 15.30-18.30; festivi 10-12, 14.30-18.30), a 10 euro- (ANSA).