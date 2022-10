Abbazia di Staffarda, conclusi i lavori alle coperture

(ANSA) - STAFFARDA, 05 OTT - Otto mesi dopo l'avvio dei lavori di restauro e risanamento conservativo delle coperture del complesso abbaziale di Staffarda, la Fondazione Ordine Mauriziano ha compiuto il primo passo di un progetto più ampio per il rilancio e la valorizzazione di uno dei più grandi monumenti medioevali del Piemonte.

La riqualificazione del complesso abbaziale e del borgo rurale di Staffarda era partita il 12 novembre scorso con i lavori di restauro e risanamento conservativo delle coperture del complesso abbaziale. L'investimento complessivo era di 962 mila euro ed è stato finanziato in gran parte da fondi regionali con bando Unesco e Fondo di Sviluppo (769 mila euro) a cui si è aggiunta la quota di cofinanziamento da parte di Fom (Fondazione Ordine Mauriziano) del 20%.

Tutto il progetto, comprese le fasi autorizzative, e la fase realizzativa, è stato coordinato e seguito, anche nel ruolo chiave della direzione dei lavori, dal personale degli uffici interni della Fom.

"Particolarmente importante - - sottolinea la direttrice di Fom Marta Fusi - è stato anche l'aspetto ambientale e green, con l'uso di materiali naturali e atossici e il rispetto delle tempistiche della colonia di pipistrelli che vive in abbazia e che è tutelata".

Proprio il pipistrello è stato scelto come personaggio chiave del gioco interattivo realizzato per l'abbazia di Staffarda e creato con il fondo per l'innovazione dedicato. Attraverso la rete wi-fi pubblica installata nel borgo, si può accedere alla storia-gioco dell'abbazia che, attraverso indovinelli ed enigmi permetterà di scoprire la storia del complesso cistercense.

