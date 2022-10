Festival del Metaverso a Torino e Piemonte studia normativa

(ANSA) - TORINO, 04 OTT - Piemonte in prima fila nel Metaverso, lo spazio virtuale nuova frontiera del digitale. L'11 ottobre ospiterà, nella 'Duomo' delle OGR (le ex Officine Grandi Riparazioni), il 1° Festival del Metaverso, una giornata di divulgazione, con esperti a confronto e presentazione delle storie di successo e dei progetti delle start up dell'innovazione. L'iniziativa è coordinata da ANGI (Associazione Nazionale Giovani Innovatori), in collaborazione con il Csi, consorzio di enti pubblici che opera nel campo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, e la Regione Piemonte. E proprio l'ente regionale - come spiega l'assessore all'Innovazione Matteo Marnati - sta lavorando per creare la prima normativa legata al Metaverso. "Se grandi player stanno investendo miliardi nella trasformazione digitale - ha sottolineato - è necessario che anche la Pubblica amministrazione segua questa direzione facendosi trovare pronta".

Gabriele Ferrieri, presidente di ANGI, ricorda che "il valore di mercato del Metaverso in tutto il mondo ha raggiunto i 700-900 miliardi. E' uno spazio ricchissimo di opportunità che tra l'altro permette di divulgare l'innovazione in tutte le sue forme". Alla kermesse dell'11 ottobre - prosegue Gerrieri - le aziende già protagoniste avranno modo di illustrare tutte le applicazioni e le tecnologie utilizzate: ci auguriamo che si possa portare avanti un processo di contaminazione". (ANSA).