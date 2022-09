Tumori: 5/a edizione di 'Life is Pink' con un cuore rosa

(ANSA) - TORINO, 30 SET - Un cuore rosa disegnato da una paziente dell'Istituto di Candiolo Irccs è il simbolo della 5/a edizione di 'Life is Pink', la campagna di sensibilizzazione e raccolta fondi per la ricerca dei tumori femminili, promossa dalla Fondazione Piemontese per la Ricerca sul Cancro. Evento di lancio la gara di golf 'Pro Am della Speranza - The Green is Pink', il 4 ottobre al Royal Park I Roveri.

I fondi raccolti serviranno ad acquistare uno speciale microscopio a scansione laser progettato per l'analisi delle biopsie, in particolare per i tumori della mammella.

La campagna potrà contare sul sostegno di numerosi partner e sull'appoggio di personaggi del mondo dello sport e dello spettacolo. Tutto il materiale di 'Life is Pink' (t-shirt, braccialetti, borse, agende e pochette) si potrà trovare anche in alcuni importanti negozi del centro di Torino, sul sito web della Fondazione (www.fprconlus.it/life-is-pink), presso il punto "Sostieni Candiolo" all'ingresso dell'Istituto di Candiolo, e in una speciale vetrina allestita nel circolo sportivo torinese Ronchiverdi. Anche quest'anno, inoltre, il TOH, l'opera che l'artista Nicola Russo ha creato ispirandosi ai famosi Toret si colorerà di rosa: sarà in vendita alla Rinascente di Torino, partner della campagna Life is Pink per tutto ottobre: parte del ricavato andrà a sostegno della campagna "in rosa".

L'azienda dolciaria torinese Briccodolce lancerà nuovamente sul mercato "Cuore Rosa", un biscotto a forma di cuore; infine, ritorna la charity partnership 'sportiva' con il VII Rugby Torino. (ANSA).