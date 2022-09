Innovazione: Dalmasso, startup cambieranno sistema in Italia

(ANSA) - TORINO, 30 SET - "Le start up fanno bene a tutti perché l'innovazione è la via e l'innovazione si fa con il capitale di rischio, che forza chi ha meno di 30 anni a dare tutta la fame che ha per il progetto. In Italia su fa azienda in base a quanto può indebitarsi la tua famiglia. Le start up cambieranno il sistema". Lo ha detto sul palco dell'Italian Tech Week Alberto Damasso, fondatore e ceo di Satispay, l'app che facilita i pagamenti gestiti attraverso lo smartphone che è cresciuta fino a raggiungere il miliardo di euro di valutazione.

