Ogr Tech, in tre anni oltre 200 mln a sostegno start up

(ANSA) - TORINO, 29 SET - Le Ogr Tech di Torino hanno non solo raggiunto, ma anche superato in soli tre anni gli obiettivi prefissati in occasione dell'inaugurazione dell'hub dedicato all'innovazione e all'accelerazione d'impresa. Realtà riconosciuta dagli investitori sia italiani sia esteri taglia il traguardo di 200 milioni di investimenti catalizzati in collaborazione con i partner finanziari e oltre 120 startup supportate nell'arco di 12 mesi. A livello geografico, circa il 60% sono realtà del territorio e italiane che hanno trovato in Ogr il contesto ideale per crescere e sviluppare il loro business, anche a livello internazionale. Inoltre, nell'ultimo anno sono stati organizzati 150 eventi dedicati alla business community Ogr Tech e finalizzati ad accrescere la rete di contatti, fattore imprescindibile per la crescita di un'impresa.

"Nel 2019 abbiamo inaugurato l'hub Ogr Tech con l'obiettivo di aiutare l'Italia a colmare parte dell'importante gap in ambito innovazione. Si è trattato di una sfida ambiziosa" ha sottolineato Massimo Lapucci, ceo di Ogr Torino e segretario generale della Fondazione Crt, durante l'Italian Tech Week, il più rilevante evento italiano dedicato alla tecnologia, accolto per il terzo anno consecutivo alle Ogr. "Con questo trend non solo confermiamo i goal iniziali, bensì acceleriamo il processo per raggiungerli: oggi possiamo dire che in meno di 10 anni raggiungeremo il traguardo che ci eravamo prefissati inizialmente su un arco temporale di circa 20 anni" ha detto Lapucci che ha annunciato l'apertura di nuovi spazi entro metà del 2023. (ANSA).