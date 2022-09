Punta su 15 città ClickWash, piattaforma servizio lavanderia

(ANSA) - TORINO, 28 SET - Arriva anche a Torino ClickWash, innovativa piattaforma online e app che consente di richiedere il servizio di lavanderia home-delivery con un semplice click (www.clickwash.it). Nata nel 2020, presente su Milano e Monza, dopo Torino punta anche su Roma e Bologna. ClickWash ha avviato nei giorni scorsi la sua campagna di equity crowfunding per espandere mercato in altre 15 città ed essere sempre più green.

L'idea deriva da Grisanzio Battirossi e Fabio Morneghini, milanesi di nascita, il primo analista e sviluppatore con un'esperienza di oltre dieci anni, il secondo invece già nel settore con un'attività di famiglia. Nel 2017 Fabio insieme ai suoi genitori rileva una lavanderia storica a Cusano Milanino, in provincia di Milano, una lavanderia di tipo tradizionale che introduce il servizio di delivery per le esigenze di ogni cliente: da qui l'idea di una piattaforma innovativa, di un modello di business che possa migliorare la vita delle persone e allo stesso tempo digitalizzare il settore della lavanderia, dando l'occasione tutte le lavanderie tradizionali di partecipare entrando nel marketplace.

In Italia il settore delle lavanderie vale circa 1,3 miliardi di euro e conta oltre 14 mila lavanderie attive, mentre nel mondo si prevede che il mercato dei servizi di lavanderia online on demand raggiungerà circa 113,24 miliardi di dollari entro il 2027, con un tasso annuo di crescita del 35%. (ANSA).