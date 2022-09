Sparviero bloccato in giardino, intervengono i vigili fuoco

(ANSA) - VERBANIA, 27 SET - Sono dovuti intervenire i vigili del fuoco per salvare un esemplare di sparviero adulto rimasto incastrato in un giardino di un'abitazione a Domodossola (VCO).

E' accaduto questo pomeriggio in via Cappuccina, non distante dal centro della città. Il rapace era rimasto bloccato in una siepe di rosmarino, senza riuscire più a prendere il volo. Sul posto sono giunti i vigili del fuoco del distaccamento di Domodossola, che hanno tagliato la recinzione e reciso i rami della pianta in cui il rapace era rimasto bloccato. L'animale è stato poi trasportato in una zona priva di ostacoli e liberato.

