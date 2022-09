Italian Pro Tour: De Leo tra i favoriti in Piemonte

(ANSA) - ROMA, 27 SET - E' il sesto appuntamento stagionale dell'Italian Pro Tour e la penultima tappa dell'Alps Tour 2022.

In Piemonte, dal domani al 30 settembre, si gioca il Castelconturbia Alps Open. Tra i 120 concorrenti al Golf Club Castelconturbia saranno in gara anche i migliori dieci giocatori dell'ordine di merito dell'Alps Tour, il terzo circuito europeo maschile, pronti a darsi battaglia per le quattro "carte" ancora a disposizione per distinguersi, nel 2023, sul Challenge Tour.

Una delle cinque iniziali se l'è infatti guadagnata l'azzurro Gregorio De Leo, leader della "money list" e tra i più attesi ad Agrate Conturbia (Novara). Cinquantasei gli italiani in campo e con De Leo puntano in alto pure, tra gli altri, Stefano Mazzoli e Andrea Saracino. L'evento, anticipato dalla Pro-Am, mette in palio 40.000 euro (di cui 5.800 andranno al vincitore). Dal 6 all'8 ottobre, a Modena, è invece in programma l'Emilia Romagna Alps Tour Grand Final, l'ultimo atto stagionale del terzo circuito europeo maschile. (ANSA).